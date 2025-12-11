Комбриг ВС РФ: между подразделениями ВСУ в Северске отсутствовало взаимодействие

По словам Дениса Пирогова, военнослужащие 123-й мотострелковой бригады преодолели оборону ВСУ, организовали успешный штурм населенного пункта и установили над ним полный контроль

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Между украинскими подразделениями, принимавшими участие в боях за Северск, отсутствовало взаимодействие. Об этом заявил командир 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денис Пирогов в докладе Владимиру Путину.

"Наиболее сложным этапом во взятии населенного пункта Северск явилось овладение тактическим рубежом обороны на подступах к Северску, где противник создал сеть опорных пунктов, состоящих из траншей, блиндажей и дотов. Блиндажи достигали до двух метров в глубину. Отмечаю, что отсутствовало взаимодействие между 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой и 54-й механизированной бригадой ВСУ", - сказал он.

