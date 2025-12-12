Марочко: интенсивность ударов по ЛНР снизится после взятия Северска

Речь о четырех районах региона, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Обстрелы как минимум четырех районов Луганской Народной Республики станут менее интенсивными после освобождения российской армией Северска соседней Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Для Луганской Народной Республики населенный пункт Северск очень значим. Бои за него шли на протяжении длительного времени. И хочу сразу отметить, что северодонецкая и лисичанская агломерации, некоторые районы Рубежного и Кременной могут вздохнуть с облегчением, поскольку расстояние буферной зоны от Луганской Народной Республики увеличивается. Следовательно, наносить удары по прифронтовым районам Луганской Народной Республики украинским боевикам будет затруднительно", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как отметил командующий 3-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Игорь Кузьменков, российские подразделения в Северске сейчас выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях.