Российские саперы используют дроны для разминирования

В Минобороны отметили, что таким образом были разминированы маршруты выдвижения штурмовых групп десантников в Запорожской области

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские инженеры применяют технологию воздушного разминирования с использованием беспилотников, рассказали в Минобороны РФ.

"Для безопасного и эффективного уничтожения взрывоопасных предметов, когда прямое разминирование саперами невозможно, применяется современная технология воздушного разминирования с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа. Военные инженеры изготавливают специальные накладные заряды, которые операторы воздушных беспилотных систем с помощью дронов доставляют и с высокой точностью сбрасывают на обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства", - отметили в ведомстве.

По словам сапера с позывным Фикс, отступая, ВСУ активно применяют дистанционное минирование с помощью дронов "Баба-яга". "[Противник] широко использует запрещенные противопехотные мины, мины-ловушки и устройства с различными типами датчиков - сейсмическими, магнитными, на движение. Работа расчетов воздушного разминирования позволяет эффективно противодействовать этой угрозе", - подчеркнул боец.

Так, обнаружив опасные объекты, расчет поднимает беспилотник в воздух. После позиционирования и подтверждения цели производится сброс специального заряда, который детонирует взрывное устройство на месте.

В ведомстве отметили, что именно таким образом были разминированы маршруты выдвижения штурмовых групп десантников в Запорожской области.