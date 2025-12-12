Житель Красноармейска прополз 5 км по трупам, чтобы добраться до позиций ВС РФ

Руслан Алистратов рассказал, что, когда добрался до российских войск, ему организовали быструю эвакуацию до безопасной зоны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мирный житель Красноармейска Руслан Алистратов рассказал, что вынужден был проползти 5 км по трупам между двумя селами, чтобы добраться до позиций ВС России во время боев за Красноармейск. Видео беседы с ним предоставлено Минобороны РФ.

"Вышел из ада. Идущий в рай дорогой ада. Шел по трупам, видел, как собаки тягают людей. С поселка Шевченко до Желтого - 5 км. Я не шел, а полз по трупам", - сказал он.

По словам Руслана, дома мирных жителей подвергались постоянным атакам со стороны беспилотников, поэтому все боялись их покинуть, однако после гибели близкого человека он решил покинуть дом и постараться найти убежище. "Женщина, с которой я жил, умерла у меня на руках. Вообще не давали [выйти]. По пять штук дронов [пролетало]", - отметил Алистратов.

Он добавил, что когда наконец добрался до российских позиций, то ему немедленно предложили горячие напитки, еду и организовали быструю эвакуацию до безопасной зоны.

В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что на протяжении всего маршрута бойцы РФ поддерживали связь с командованием и группой прикрытия, которые дежурили на точках встречи в тыловом районе для скорейшей эвакуации мирных жителей.