Расчет БПЛА поразил бронетранспортер BvS 10 и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчет беспилотников войск беспилотных систем 8-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожил бронетранспортер BvS 10 и склад продовольствия ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По поступившим координатам расчет оперативно нанес удары с применением FPV-дронов. Первой целью стал бронетранспортер BvS 10, осуществлявший подвоз материальных средств. Вторым ударом был уничтожен обнаруженный пункт снабжения. Кадры объективного контроля подтвердили полное поражение обеих целей, что нанесло урон логистическим возможностям противника в данном районе", - говорится в сообщении.

Командир роты войск беспилотных систем с позывным Пегас рассказал, что его подразделением за последнее время были уничтожены пункты управления беспилотниками противника, бронетранспортер и склады с материальными средствами противника.