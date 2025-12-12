Южная группировка за сутки уничтожила шесть антенн управления БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:06
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили за сутки 6 антенн управления дронами, наземный робототехнический комплекс и 13 блиндажей ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 3 антенны связи, 6 антенн управления БПЛА, наземный робототехнический комплекс и 13 блиндажей ВСУ", - сказал Астафьев.