ВСУ потеряли от действий "Востока" 12 пунктов управления дронами

Противник лишился до 235 военнослужащих

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" 12 пунктов управления беспилотной авиацией и станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял до 235 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе 2 Humvee и 2 "Козак", самоходную артиллерийскую установку "Богдана", буксируемую гаубицу, 18 автомобилей и 12 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.

По его данным, операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделения беспилотных систем группировки уничтожены пункт боепитания, станция спутниковой связи Starlink и беспилотный летательный аппарат самолетного типа.