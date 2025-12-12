Расчеты ПВО "Запада" сбили 28 ударных гексакоптеров ВСУ Vampire

Также уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчеты ПВО группировки войск "Запад" за сутки сбили в воздухе 28 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ типа Vampire и 3 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

"Мобильными огневыми группами, расчетами ПВО подавлены и сбиты в воздухе 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 28 тяжелых ударных гексакоптеров противника Vampire, - сказал Шаров.