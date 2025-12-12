ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов на артиллерийские позиции ВСУ в Сумской области

Боевую задачу выполнили операторы дронов группировки "Север"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили артиллерийское орудие и сорвали подвоз боеприпасов на позиции артиллерийских расчетов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки было обнаружено артиллерийское орудие противника. Специалисты войск беспилотных систем подняли дроны в воздух и нанесли точечное поражение по позициям противника. Операторы объективного контроля подтвердили уничтожение артиллерийской установки ВСУ", - информировали в ведомстве.

Кроме того, в том же районе военнослужащими войск беспилотных систем был сорван подвоз боеприпасов на позиции артиллерийских расчетов ВСУ в Сумской области. Оператор дрона ожидал появления на дороге автомобиля противника и после его появления уничтожил его.

В Минобороны РФ отметили, что активная боевая работа специалистов войск беспилотных систем позволяет расширить зону безопасности вдоль российского приграничья.