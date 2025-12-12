Группировка "Восток" уничтожила гаубицу М777 в районе Гуляйполя

Операторы ударных FPV-дронов группировки также поразили минометные позиции противника и несколько орудий Д-30

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу М777, минометные позиции ВСУ и несколько орудий Д-30 в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" выявили замаскированную позицию буксируемой артиллерийской системы М777 американского производства. В этом же районе были обнаружены минометные позиции и несколько орудий Д-30, использовавшихся для огневой поддержки украинских подразделений. После передачи координат расчеты ударных FPV-дронов нанесли точные удары по целям", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что один из дронов уничтожил позицию М777 во время приготовления орудия к стрельбе. Также в ходе боевой работы уничтожены замаскированные минометные позиции и орудия Д-30.

В Минобороны отметили, что населенный пункт Гуляйполе и прилегающие лесопосадки находятся под огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки, что ограничивает действия противника, мешает переброске резерва и подвозу боекомплекта.