"Грады" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Цели поразили бойцы группировки войск "Восток"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанес огневой удар по выявленным опорным пунктам противника в районе населенного пункта Гуляйполя Запорожской области. Уничтожены укрепленные позиции и сооружения, которые использовались украинскими формированиями для размещения техники и живой силы", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что огневое воздействие "Града" накрыло весь район расположения целей, лишив противника возможности удерживать подготовленные рубежи для обороны населенного пункта. Разрушены блиндажи, окопы, оборудованные огневые точки и укрытия, в которых находились украинские боевики.