"Гвоздика" уничтожила группу военных ВСУ в Гуляйполе

Цели поразили артиллеристы группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика" группировки войск "Восток" уничтожил группу военнослужащих ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" в городской черте Гуляйполя выявили передвижение группы украинских военнослужащих, которые перемещались между укрытиями и попытались занять позиции в глубине застройки. Воздушная разведка фиксировала маршрут движения противника и передавала артиллеристам обновленные координаты", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что по мере продвижения противника артиллерийские расчеты САУ "Гвоздика" наносили точные удары по получаемым в режиме реального времени целям. Каждый маневр группы военных ВСУ - смена укрытий и попытка перегруппировки - находился под наблюдением и сопровождался корректировкой огня. Группа была уничтожена полностью, без возможности закрепиться или оказать сопротивление.

В Минобороны РФ отметили, что слаженная работа артиллерийских подразделений и подразделений войск беспилотных систем группировки "Восток" позволяет штурмовым группам продвигаться и занимать новые рубежи.