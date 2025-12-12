Бойцы "Ахмата" уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ

Военные также ликвидировали боевую машину пехоты противника, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников полка специального назначения "Ахмат" уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также боевую машину пехоты (БМП) противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы войск беспилотных систем. Расчетами FPV-дронов "КВН" подразделений БПС полка специального назначения "Ахмат" были уничтожены склад ГСМ и БМП противника", - говорится в сообщении.

На предоставленных ведомством кадрах видна работа двух ударных дронов, которые поражают цели, подлетая к ним на минимальной высоте полета.