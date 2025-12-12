ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности "Севера" более 1 470 солдат

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли свыше 1 470 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1 470 военнослужащих, танк, 8 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в зоне ответственности группировки было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Также в Сумской области было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.