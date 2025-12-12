ВСУ за неделю потеряли свыше 1 530 военных в зоне ответственности "Запада"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли более 1 530 военнослужащих и 2 танка в зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. <…> Нанесено поражение формированиям 4 механизированных, аэромобильной, 2 штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и 2 бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1 530 военнослужащих, 2 танка, 34 боевые бронированные машины, из них 17 западного производства, 98 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы и 47 складов боеприпасов", - говорится в сообщении.