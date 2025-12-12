ВСУ за неделю потеряли более 1 580 военных в зоне группировки "Восток"

Также уничтожены 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли более 1 580 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток" за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1 580 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.