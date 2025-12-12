ВС РФ ударили "Кинжалами" по объектам ВСУ

Всего за неделю российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВС Украины

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 6 по 12 декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.