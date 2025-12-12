ВСУ за неделю потеряли до 310 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"

Также уничтожены 5 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, включая 3 155-мм гаубицы М777 производства США, 9 станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли до 310 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за минувшую неделю, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ. Уничтожены до 310 военнослужащих ВСУ, 5 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, включая 3 155-мм гаубицы М777 производства США, 9 станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.