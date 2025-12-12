ВСУ потеряли более 3 130 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю

Также были уничтожены 2 танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ за неделю составили свыше 3 130 военных и 2 танка в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили более 3 130 военнослужащих, 2 танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что подразделения группировки продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в населенном пункте Димитров, а также продолжали зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики от разрозненных формирований противника.