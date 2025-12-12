В МО предложили формировать штабы обороны в регионах на время военного положения

Законопроект разработали с учетом опыта функционирования штабов обороны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российское военное ведомство предложило формировать на территории субъектов и муниципальных образований РФ штабы обороны на период введения в них военного положения. Это следует из соответствующего проекта федерального закона, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об обороне" разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов в субъектах Российской Федерации, на территориях (части территории) которых введено военное положение, в муниципальных образованиях, на территориях которых введено военное положение", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что законопроект разработан с учетом опыта функционирования штабов обороны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно тексту проекта федерального закона, основными задачами штабов обороны являются обеспечение согласованности применения мер военного положения, выполнения мероприятий по территориальной обороне и иных мероприятий в области обороны, применяемых на территории соответствующего субъекта РФ или муниципального образования в пределах полномочий на основании указа президента России, а также координация совместных действий органов, формирований и организаций по обеспечению режима военного положения, выполнению мероприятий по территориальной обороне и иных мероприятий в области обороны.

Штабы обороны смогут разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам обеспечения режима военного положения и выполнения мероприятий по территориальной обороне, обеспечивать согласованность совместных действий органов, формирований и организаций, а также организовывать сбор, обобщение и анализ данных обстановки и осуществлять подготовку предложений для принятия решения руководителем штаба обороны.