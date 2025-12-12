Журналисты РФ показали последствия ударов ВСУ по мирным жителям в Красноармейске

В Минобороны отметили, что российские журналисты подготовили материалы о проведении военнослужащими ВС РФ подомовых обходов многоквартирных домов и частного сектора для оказания помощи мирным жителям, оставшимся в городе

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Представители российских СМИ продемонстрировали международной общественности последствия ударов украинских военнослужащих по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Красноармейске ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Посещая в очередной раз освобожденные от украинских боевиков территории в ходе проведения специальной военной операции, представители российской прессы демонстрируют международной общественности последствия ударов по мирным жителям со стороны ВСУ, а также разрушенную украинскими боевиками гражданскую инфраструктуру, о чем на Западе предпочитают не говорить", - сказали в военном ведомстве, предоставив соответствующие кадры из Красноармейска.

Кроме того, в министерстве отметили, что российские журналисты подготовили материалы о проведении военнослужащими ВС РФ подомовых обходов многоквартирных домов и частного сектора с целью оказания всей необходимой помощи мирным жителям, оставшимся в городе. "Военнослужащие Вооруженных Сил России продолжают доставлять им продукты питания, питьевую воду и медикаменты", - добавили в МО РФ.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.