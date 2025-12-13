ВСУ за сутки потеряли от действий группировки войск "Центр" свыше 480 военных

Бойцы группировки также поразили танк противника

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Центр" свыше 480 военнослужащих и танк. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожено свыше 480 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийское орудие противника", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны, трех бригад национальной гвардии и двух штурмовых полков в районах Шевченко, Сухецкого, Торецково, Новоподгородного, Родинского и Белицкого.