В Курской области саперы из КНДР разминировали около 42,4 тыс. га земли

Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение приграничья, сообщил глава региона Александр Хинштейн

КУРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Саперы из 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии, принимавшие участие в разминировании земель Курской области, очистили почти 42,4 тыс. га в регионе и уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Саперы из дружественной республики очистили почти 42,4 тыс. га нашей территории, уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение нашего приграничья", - написал он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка вернулись в КНДР после выполнения боевого приказа Трудовой партии Кореи в Курской области.