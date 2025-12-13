В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели над морем

Военные отражают атаку ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО, по предварительной информации, сбили две воздушные цели над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента", - написал он в Telegram-канале.