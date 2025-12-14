ТАСС: ВСУ будут использовать наемников в рядах штурмовиков вместо дезертиров

По официальным данным офиса генпрокурора Украины, за январь - октябрь 2025 года зафиксировано 162,5 тыс. зарегистрированных дел по самовольному оставлению части и 21,6 тыс. по дезертирству, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. ВСУ направят наемников из иностранных легионов, которые планируется расформировать, в штурмовые подразделения на смену дезертирам. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"По официальным данным офиса генпрокурора Украины, за январь - октябрь 2025 года зафиксировано 162,5 тыс. зарегистрированных дел по СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС) и 21,6 тыс. по дезертирству. По мнению одного из военных 2-го иностранного легиона и по нашим данным, именно на смену этим беглецам и готовят легионеров", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска. Как заявил офицер легиона Павел Славинский, большинство иностранцев, воюющих в составе 2-го иностранного легиона, планируют возвращаться домой, если будет принято решение о расформировании подразделения.

По словам Славинского, в настоящее время на Украину едет много наемников из Южной Америки, в том числе из Колумбии, на заработки. В основном они вступают в 47-ю отдельную мехбригаду "Магура" или в 3-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду ВСУ.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах 11 декабря, информация о расформировании легионов стала причиной массового расторжения контрактов среди иностранных наемников. Украинский ресурс Deep State, связанный с Главным управлением разведки Минобороны Украины, заявил, что пообщался с военнослужащими подразделений иностранного легиона и они подтвердили эту информацию.