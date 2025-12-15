Боец Буран: ВСУ минировали подходы к Варваровке и ставили путанку

Операторы дронов помогали сослуживцам, следя за обстановкой с воздуха

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Украинские солдаты минировали подходы к населенному пункту Варваровка Запорожской области, а также устанавливали путанку - малозаметное инженерное заграждение, рассказал ТАСС оператор-разведчик штурмовик группировки войск "Восток" с позывным Буран.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Путанку ставили, минировали подходы [у Варваровки]. А мы все видели с коптера, вели ребят", - рассказал военнослужащий.

Об освобождении Варваровки в Запорожской области сообщили 14 декабря.