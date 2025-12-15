Путин присвоил 201-й Гатчинской военной базе наименование "гвардейская"
Редакция сайта ТАСС
16:46
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базе почетное наименование "гвардейская". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом базы в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базе почетное наименование "гвардейская", - говорится в тексте указа.
Теперь военная база будет именоваться 201-я гвардейская Гатчинская дважды Краснознаменная, ордена Жукова военная база.