Путин присвоил 201-й Гатчинской военной базе наименование "гвардейская"

Теперь она будет именоваться 201-я гвардейская Гатчинская дважды Краснознаменная, ордена Жукова военная база

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базе почетное наименование "гвардейская". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом базы в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базе почетное наименование "гвардейская", - говорится в тексте указа.

Теперь военная база будет именоваться 201-я гвардейская Гатчинская дважды Краснознаменная, ордена Жукова военная база.