Над регионами РФ за четыре часа перехватили 10 украинских БПЛА

Из них шесть сбили над территорией Брянской области

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 10 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"16 декабря текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Тверской области и один БПЛА - над территорией Орловской области", - сказали там.