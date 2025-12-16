На территории 21 субъекта РФ разместили позиционные районы соединений РВСН

Мобильные ракетные полки все время перемещаются в позиционных районах пусковых установок, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Позиционные районы соединений РВСН размещены на территории 21 субъекта РФ - от Тверской до Иркутской области. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Позиционные районы соединений РВСН размещены на территории 21 субъекта Российской Федерации. Их география обширна - от Тверской до Иркутской области. Развитая инфраструктура позволяет разместить все необходимое для обеспечения функционирования ракетных комплексов и выполнить поставленную задачу с любой пригодной точки позиционного района. Мобильные ракетные полки постоянно перемещаются в позиционных районах пусковых установок, обеспечивая скрытность и неопределенность местоположения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".