ВСУ минируют магнитными минами пути эвакуации гражданских из Димитрова

Из-за этого маршруты приходится постоянно менять, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Украинские войска сбрасывают магнитные мины на пути эвакуации мирного населения из Димитрова. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Вооруженные формирования Украины сбрасывают магнитные мины на пути эвакуации гражданских из Димитрова", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что из-за этого маршруты приходится постоянно менять.