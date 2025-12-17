Путин поблагодарил бойцов СВО за героизм

Президент РФ пожелал руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, поблагодарил находящихся на передовой участников СВО за героизм и самоотверженность.

"Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", - сказал глава государства.