Белоусов: ВСУ надежно заблокированы в Димитрове в ДНР

Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии на Донбассе за последнее время, сообщил министр обороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украинские подразделение в городе Димитрове в Донецкой Народной Республике надежно заблокированы. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Продолжается уничтожение украинских подразделений в Димитрове - последнем очаге обороны ВСУ в Красноармейской агломерации. Противник в городе надежно заблокирован. Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии на Донбассе за последнее время", - отметил министр.