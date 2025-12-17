Белоусов: отряды "Рубикона" уничтожили более 13 тыс. единиц вооружения и техники

Это более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией, отметил министр обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Отряды получившего международное признание центра беспилотных систем "Рубикон" уничтожили более 13 тыс. единиц вооружения и техники. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В этой связи ключевой вопрос - формирование нового рода войск - войск беспилотных систем, о котором говорилось на прошлой Коллегии. Здесь достигли следующих результатов. В авангарде войск стоят отряды "Рубикон". Ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией", - сказал он.

Белоусов отметил, что центр "Рубикон" получил международное признание. "Его боевой опыт нашел отражение в публикациях крупнейших международных изданий, в том числе американских и британских. А киевский режим объявил "Рубикон" угрозой национальной безопасности", - добавил министр.