Завершен первый этап формирования Ленинградского и Московского военных округов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о завершении формирования соединений и воинских частей армейского и дивизионного комплектов этих военных округов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей комплектов Ленинградского и Московского военных округов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

"Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей армейского и дивизионного комплектов Ленинградского и Московского военных округов", - сказал глава военного ведомства.