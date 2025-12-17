Завершен первый этап формирования Ленинградского и Московского военных округов
Редакция сайта ТАСС
12:26
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей комплектов Ленинградского и Московского военных округов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.
"Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей армейского и дивизионного комплектов Ленинградского и Московского военных округов", - сказал глава военного ведомства.