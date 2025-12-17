Белоусов: ДОСААФ играет ключевую роль в допризывной подготовке

Цели общества увязаны с задачами подготовки кадров для ВС РФ, отметил министр обороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ДОСААФ играет важнейшую роль в допризывной подготовке, цели общества увязаны с задачами подготовки кадров для ВС РФ. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Еще один важный момент, на который следует обратить особое внимание - допризывная подготовка. Ключевую роль здесь играет ДОСААФ. В текущем году осуществили его перезагрузку. Уточнили цели и задачи общества, увязав их с задачами подготовки кадров для Вооруженных сил", - сказал Белоусов.

Он добавил, что функционал региональных отделений ДОСААФ был пересмотрен в направлении повышения их самостоятельности и ответственности, а также организации взаимодействия с командованиями военных округов.