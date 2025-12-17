Белоусов: почти 17 тыс. военнослужащих в 2025 году получили служебное жилье

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Почти 17 тысяч военнослужащих получили в пользование служебное жилье за минувший год. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В части служебного жилья. Его в этом году получили почти 17 тыс. военнослужащих. При этом за счет ремонта и ввода в строй ранее недостроенных жилых домов служебный фонд пополнился более чем на 1,5 тыс. квартир", - подчеркнул он.

Кроме того, Белоусов заявил, что в текущем году удалось закрепить тенденцию сокращения очередь на постоянное жилье - она уменьшилась на 1 200 человек. Также, по его словам, в военном ведомстве повысили прозрачность распределения жилья - военнослужащие получили возможность отслеживать движение своей очереди через сайт Минобороны.