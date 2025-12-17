Белоусов: в 2026 году предстоит завершить формирование войск беспилотных систем

Необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей, отметил министр обороны

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Читайте также

Снижение угрозы вторжения, поддержка военных и новые вооружения. Заявления Белоусова

"В следующем году формирование войск беспилотных систем предстоит завершить, перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей", - сказал он.