Путин: российская армия находится на подъеме в отличие от ВСУ

Количество дезертиров на Украине исчисляется сотнями тысяч, указал президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ сейчас находятся на подъеме, в отличие от украинской армии, где процветает дезертирство. На это указал президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

"Количество дезертиров [на Украине] исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации. Наша вооруженная сила находится на подъеме. Повторяю, еще многое нужно сделать, и это все будет сделано", - сказал российский лидер.

Он поблагодарил Министерство обороны за боевую работу в этом году и выразил надежду и уверенность в том, что все стоящие перед обороной России задачи будут решены.