Путин: российская армия находится на подъеме в отличие от ВСУ
Редакция сайта ТАСС
12:33
обновлено 12:42
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ сейчас находятся на подъеме, в отличие от украинской армии, где процветает дезертирство. На это указал президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны.
"Количество дезертиров [на Украине] исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации. Наша вооруженная сила находится на подъеме. Повторяю, еще многое нужно сделать, и это все будет сделано", - сказал российский лидер.
Он поблагодарил Министерство обороны за боевую работу в этом году и выразил надежду и уверенность в том, что все стоящие перед обороной России задачи будут решены.