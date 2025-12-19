Путин: некоторые студенты берут академический отпуск, чтобы пойти на фронт

Прежде всего речь идет об участии в боевых действиях в качестве операторов дронов, заметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" обратил внимание на то, что некоторые студенты специально берут в своих вузах академический отпуск, чтобы отправиться на фронт, в первую очередь - в качестве операторов БПЛА.

"Что любопытно: есть совсем молодые ребята, студенты различных вузов, которые берут "академку", чтобы подписать контракт и пойти на фронт, - заметил Путин. - И прежде всего речь идет об участии в боевых действиях в качестве операторов дронов".