Путин: Россия против размещения оружия в космосе
Редакция сайта ТАСС
10:48
обновлено 11:08
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия против размещения любого рода оружия в космическом пространстве. На это указал президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".
Читайте также
"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн
Путин в ответ на вопрос одной из журналистов, не является ли межзвездная комета 3I/ATLAS "объектом искусственного происхождения", пошутил, что на самом деле она является "секретным оружием" России. "Но мы будем применять его только в самом крайнем случае, потому что мы против размещения оружия в космосе", - уже всерьез напомнил о российской позиции глава государства.