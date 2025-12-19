Путин заявил, что РФ не считает себя ответственной за гибель людей в СВО

Не Россия начинала войну, указал российский президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не считает себя ответственной за гибель людей в ходе специальной военной операции, так как не она начала войну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

Журналист NBC спросил российского лидера, будет ли Москва считать себя ответственной за гибель в ходе конфликта украинцев и россиян в 2026 году, если отвергнет мирный план президента США Дональда Трампа.

"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну", - отметил Путин.

Президент напомнил, что эта "война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины".