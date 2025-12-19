ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: РФ продолжит готовить экспертов по информационному противоборству в военной сфере

В этой отрасли такие специалисты есть, отметил президент России
13:36
обновлено 14:33

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подготовка российских специалистов по информационному противоборству в военной сфере продолжится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Специалисты по информационному противоборству в военной сфере у нас, конечно, есть. Мы будем продолжать работу над их подготовкой", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что эта работа является частью совершенствования Вооруженных сил РФ. 

