Путин: РФ продолжит готовить экспертов по информационному противоборству в военной сфере
Редакция сайта ТАСС
13:36
обновлено 14:33
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подготовка российских специалистов по информационному противоборству в военной сфере продолжится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".
"Специалисты по информационному противоборству в военной сфере у нас, конечно, есть. Мы будем продолжать работу над их подготовкой", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что эта работа является частью совершенствования Вооруженных сил РФ.