Путин: РФ продолжит готовить экспертов по информационному противоборству в военной сфере

В этой отрасли такие специалисты есть, отметил президент России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подготовка российских специалистов по информационному противоборству в военной сфере продолжится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Специалисты по информационному противоборству в военной сфере у нас, конечно, есть. Мы будем продолжать работу над их подготовкой", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что эта работа является частью совершенствования Вооруженных сил РФ.