Боец Трофим: ВСУ атаковали дронами украинских военных, опознавая их по повязкам

По словам российского штурмовика, крымские десантники обнаружили украинских военнослужащих в подвалах, где они находились в течение пяти дней без воды и еды

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Штурмовик Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" с позывным Трофим в видео, предоставленном Минобороны РФ, рассказал, что предлагал взятым им в плен украинским солдатам снять нарукавные повязки, так как ВСУ по ним опознавали и атаковали дронами своих же военнослужащих.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я им предлагал снимать повязки, потому что, когда их выводили, FPV-шки прямо в них врезались. Они старались, в общем, в своих же, FPV не жалели. Тогда FPV-шек еще было мало, но своих они пытались уничтожить", - сказал Трофим.

© Минобороны России/ ТАСС

По его словам, крымские десантники обнаружили военных ВСУ в подвалах. Те находились на позициях в течение пяти дней без воды и еды и молили о пощаде. Российские военные сохранили им жизнь, накормили и напоили.