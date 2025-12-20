Войска беспилотных систем "Центра" уничтожили позиции ВСУ в Димитрове

Бойцы ВС РФ также поразили огневые точки противника

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили огневые точки и позиции формирований ВСУ в городе Димитрове в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты войск беспилотных систем в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили огневые точки вместе с живой силой формирований ВСУ в Димитрове Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операторы FPV-дронов расчищают маршруты для штурмовых подразделений, которые осуществляют зачистку районов Димитрова, сужая кольцо окружения разрозненных групп гарнизона ВСУ. Точность боевой работы войск беспилотных систем группировки "Центр" создает условия для эффективного уничтожения заблокированной группировки боевиков ВСУ в Димитрове.

Президент России Владимир Путин заявил на "Итогах года" о том, что населенный пункт Димитров в ДНР полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами. ВС РФ, отметил Путин, "на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль".