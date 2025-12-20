Зенитчики "Центра" на значительном удалении уничтожили два снаряда HIMARS

Цели поразили при помощи комплексов "Бук-М2"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Зенитчики группировки войск "Центр" с помощью комплексов "Бук-М2" перехватили и уничтожили на значительном удалении реактивные снаряды HIMARS, это произошло на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" создали надежный воздушный щит на красноармейском направлении и перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, сорвав попытку формирований ВСУ нанести удар по российским подразделениям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчет комплекса выявил два аэродинамических объекта, выпущенных украинскими военными. Экипаж оперативно выполнил пеленгацию и сопровождение, привел установку в боевую готовность и произвел пуск двух зенитных ракет. Воздушные цели были уничтожены на значительном удалении, после чего боевую машину завели в укрытие и выполнили мероприятия по маскировке, отметили в Минобороны.

Командир батареи гвардии капитан Максим Агарков подчеркнул особый характер таких целей, как снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS. "Самая лакомая [цель] - это, можно так сказать, HIMARS. Это одна из специфических целей, по которой сейчас в данный момент мы работаем", - пояснил он.

За время СВО расчеты "Бук-М2" группировки войск "Центр" уничтожили сотни воздушных целей, в том числе самолеты ВСУ. Их постоянная готовность к немедленному отражению ударов обеспечивает безопасную работу наземных подразделений и срывает попытки противника добиться превосходства в воздухе.