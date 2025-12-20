Артиллеристы Южной группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Еще один расчет РСЗО "Град" группировки поразил пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Расчеты РСЗО "Град" Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотной авиацией и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Южной группировки войск наносят удары по позициям противника на константиновском направлении. Операторами FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем на окраине одного из населенных пунктов были обнаружены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. По выявленным целям незамедлительно были нанесены удары 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще один расчет РСЗО "Град" группировки поразил пункт временной дислокации ВСУ.