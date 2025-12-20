Бойцы БАРС-33 группировки "Днепр" получили награды "Воин-доброволец"

Всего наградили 39 воинов-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Добровольцы отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр" награждены медалями "Воин-доброволец" в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил медали "Воин-доброволец" военнослужащим отряда "БАРС-33" имени В. Ф. Маргелова группировки войск "Днепр" в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Всего наградили 39 воинов-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и отслуживших два контракта и более. В ходе награждения Туляганов поблагодарил военнослужащих за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья, успешного выполнения поставленных задач.

"Каждый из нас должен внести какой-то вклад, какую-то лепту, какой-то кусочек для нашей будущей победы, для нашей страны, поэтому каждый из нас должен что-то вкладывать, я тоже вкладываю какой-то кусочек своего труда в нашу победу", - рассказала командир отделения медицинского взвода с позывным Надежда, которая спасла военнослужащего в состоянии клинической смерти.

"Наверное, это для любого важно, любое внимание. Это ж не только как медаль, это и признание, это признание и родственников, и народа, ради которого мы здесь. Да в любом случае это важно, важно для себя где-то в глубине души, все равно это очень приятно", - добавил командир комендантского взвода с позывным Беркут.