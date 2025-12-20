Экс-глава контрразведки ФСБ назвал высадку ГУР в Красноармейске пиар-акцией

По словам генерал-полковника Александра Безверхнего, "эта самоубийственная атака была лишь очередной демонстрацией "успешных" действий на поле боя"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Высадка вертолетного десанта Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Красноармейске изначально была самоубийством для личного состава и рассчитана на медийный эффект. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"Одной из последних подобных акций, рассчитанных более на медийный, чем на тактический эффект, была высадка вертолетного десанта Главного управления разведки Минобороны Украины в промзоне Покровска (Красноармейска). Даже неискушенному в военном отношении человеку очевидно, что небольшой отряд элитного украинского спецназа не мог деблокировать окруженную группировку ВСУ, а эта самоубийственная атака была лишь очередной демонстрацией "успешных" действий на поле боя", - сказал он.

1 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР у Красноармейска. Все 11 человек были уничтожены. 2 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что ВС РФ пресекли попытку высадки еще одной группы десанта ГУР Украины под Красноармейском. Он отмечал, что украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать из района группу иностранцев.

