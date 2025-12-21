МО РФ показало кадры демонстрации российского флага бойцами в Светлом ДНР
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Оператор беспилотника запечатлел военнослужащих 1435-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" с флагом Российской Федерации в освобожденном населенном пункте Светлое в ДНР. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 20 декабря 2025 года
Так, на кадрах видно как российские военнослужащие достали два флага - Российской Федерации и подразделения.
20 декабря Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике.