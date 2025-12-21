МО РФ показало кадры демонстрации российского флага бойцами в Светлом ДНР

На видео показали, как российские военные достали два флага - Российской Федерации и подразделения

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Оператор беспилотника запечатлел военнослужащих 1435-го мотострелкового полка группировки войск "Центр" с флагом Российской Федерации в освобожденном населенном пункте Светлое в ДНР. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

Так, на кадрах видно как российские военнослужащие достали два флага - Российской Федерации и подразделения.

20 декабря Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике.