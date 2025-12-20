Марочко: остающиеся в Димитрове ДНР солдаты ВСУ истощены

Операция по окружению города идет успешно, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины, остающиеся в Димитрове (украинское название - Мирноград) Донецкой Народной Республики истощены, их запасы "тают на глазах". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Уже видно истощение украинских боевиков в Димитрове, потому что они не снабжались на протяжении очень длительного времени, а те запасы, как вооружения, так и боеприпасов, людские резервы, какие-то запасы материально-технических средств - они попросту иссякают и тают на глазах", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что операция по окружению Димитрова идет "очень успешно" и предположил, что в ближайшее время в Минобороны РФ заявят о полном контроле над городом.

Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Димитров полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами.